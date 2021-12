Ils étaient jugés ce mercredi à Lyon pour avoir tiré au mortier sur la police lors de l'émission de Jean-Marc Morandini à la Guillotière en novembre dernier.



Le parquet avait requis une peine de six mois de prison ferme à l'encontre d'un des deux prévenus âgé de 23 ans. Son complice de 18 ans risquait lui une peine de six mois de prison avec sursis. Ce sont finalement des peines de cinq mois ferme et quatre mois de prison avec sursis qui ont été prononcées ce mercredi soir.

Une interdiction de se rendre dans le quartier de la Guillotière a également été éditée à l'encontre des deux prévenus.

Pour rappel, les Daltons avaient été filmés en train de tirer au mortier d'artifice sur la place Gabriel-Péri en marge du tournage de l'émission de Jean-March Morandini. Ce jour-là, le présentateur de CNEWS déambulait dans le quartier lyonnais avec le président du Rassemblement national, Jordan Bardella.

A noter par ailleurs, l'interpellation lundi d'un jeune de 17 ans soupçonné d'avoir pris part à ces violences. Il sera jugé en février prochain.