Près de Lyon : un arrêté municipal pris pour faciliter le passage du Père Noël

Qui a dit que les élus n’avaient pas d’humour ?



Ce mercredi, la maire de Saint-Genis-Laval a publié un arrêté inédit dans sa commune située au sud de Lyon. Un texte qui vise à faciliter le passage du Père Noël dans la nuit du 24 au 25 décembre.

Pour cela, l’édile Marylène Millet a officiellement autorisé le bonhomme en rouge à survoler sa ville pour livrer les cadeaux des enfants, si ces derniers sont endormis, "considérant l’absolue nécessité pour les enfants saint-genois de la distribution des cadeaux" et "qu’il appartient à la commune de Saint-Genis-Laval de concourir à la joie et à la magie de Noël".

Les détails ont aussi été prévus pour que le traineau et les rennes trouvent un endroit où garer : "il y a eu lieu de réglementer le stationnement et la circulation afin de prévenir tout risque d’accident, le Père Noël pourra stationner et faire paître ses rennes sur les espaces enherbés du parc de Beauregard pour que ces derniers puissent se reposer avant de poursuivre la distribution" peut-on ainsi lire dans l’arrêté de la municipalité.

Les jeunes Saint-Genois sont aussi mis à contribution pour ce réveillon avec un article les concernant : "il appartient à chaque enfant saint-genois de préparer une collation, chaude de préférence, afin de faciliter le travail du Père Noël". De quoi occuper les petits de la commune en attendant l’ouverture des cadeaux prévue le 25 au matin.