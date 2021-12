Les danseurs lyonnais de Da Squad arrivent 3ème dans « La France a un incroyable talent »

La grande finale du concours de talents a été diffusée ce mercredi 22 décembre sur M6



Le groupe lyonnais Da Squad s'est positionné à la troisième place de l'édition 2021 de l'émission La France a un incroyable talent ce mercredi 22 décembre !

Après un magnifique parcours ponctué de prestations incroyables, les danseurs du groupe ont ému et ébloui le jury ainsi que le public qui n'a cessé d'afficher son admiration et son soutien via les réseaux sociaux. C'est pour rendre hommage à la mémoire de l'un des danseurs du groupe qui a perdu la vie quelques années en arrière que Da Squad avait décidé de se présenter à l'émission, une cause très digne qui aura motivé le groupe à arriver jusqu'en finale.

Cette troisième position a permis à la formation de danseurs de recevoir un chèque de 100 000€ qui sera reversé à des associations !