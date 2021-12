Un féminicide perpétré près de Lyon

Le tireur a ensuite retourné l’arme contre lui



Un terrible drame s'est produit ce dimanche 26 décembre à Ambérieu-en-Bugey, une commune située à 50 minutes de Lyon. D'après les premières informations de l'enquête, c'est un homme de 55 ans qui a tiré sur sa compagne alors qu'ils se trouvaient dans leur domicile aux environs de 11h45 si l'on en croit les témoignages des voisins.

Mortellement blessée, la victime est décédée avant que le tireur ne retourne son arme contre lui et se tire une balle dans la tête. C'est le fils du couple, âgé d'une trentaine d'années, qui était sur place et a donné l'alerte aux gendarmes et aux secours. Une fois sur place, les équipes n'ont pu que constater le décès de la femme, et ont transporté le quinquagénaire à l'hôpital en urgence.

Grièvement touché à la tête, l'auteur des tirs ne peut pour le moment pas être entendu. En ce qui concerne le fils, témoin de la scène, il est en état de choc sévère selon nos confrères d'Actu Lyon.

Une enquête a été ouverte.