Lyon - Les métros circuleront sans interruption pendant la nuit du Nouvel An

Le funiculaire Saint-Just sera lui aussi accessible toute la nuit



Alors que la ville de Lyon a officiellement annoncé l'annulation du feu d'artifice le soir du Nouvel An, le SYTRAL et la Métropole ont décidé d'accompagner les lyonnais souhaitant se déplacer pendant cette nuit spéciale en mettant à leur disposition l'ensemble des lignes de métros de la ville, ainsi que le funiculaire Saint-Just toute la nuit !

En ce qui concerne les bus de nuit PL1, PL2 et PL3, ils seront effectifs à leurs horaires habituels soit dès 1h et ce, jusqu'à 4h ! Cette initiative a pour but de permettre aux personnes alcoolisées de rentrer en sécurité, sans prendre la voiture, et se veut encadrée par la présence de 150 agents TCL qui veilleront sur l'ensemble du réseau afin que chacun puisse emprunter les métros en toute sécurité.