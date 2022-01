Covid-19 : quelles sont les nouvelles mesures en vigueur à Lyon ?

C'est l'heure de la reprise ce lundi.



Certaines règles du jeu ont changé ces derniers jours pour faire face à l’aggravation de la situation sanitaire.

Depuis vendredi dernier, un arrêté préfectoral oblige les personnes de 11 ans et plus de porter un masque en extérieur à Lyon et Villeurbanne, sauf entre 2h et 6h du matin.

La dernière fois que c’était obligatoire en France, c’était en juin 2021.

Samedi matin, un décret publié au Journal officiel abaissait l’âge concernant le port du masque, passant de 11 à 6 ans, mais pas concernant l’extérieur. Les enfants de 6 ans et plus devront le porter dans les transports publics, les établissements accueillant du public, les enceintes sportives et les lieux de culte.

Concernant le vaccin, certains ont récemment pris le chemin des centres de vaccination pour débuter leur schéma et obtenir le futur pass vaccinal. Olivier Véran, ministre de la Santé, a annoncé ce dimanche dans le JDD qu’à partir du 15 février, après la 2e dose, il faudra réaliser la dose de rappel après 4 mois et non plus 7 mois comme actuellement.