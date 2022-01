Un appel à témoins après une folle course-poursuite près de Lyon ayant fait deux blessés

Les policiers de la brigade criminelle de la sûreté départementale du Rhône ont lancé un appel à témoins, quinze jours après une course-poursuite qui a fait deux blessés.



Les faits remontent au 23 décembre dernier, entre 14h30 et 15h15.

Un individu au volant d’un véhicule Citroën DS3 Crossback noir avait entamé un dangereux périple depuis la commune de Vienne en direction de l’agglomération lyonnaise. Refusant d’obtempérer aux forces de police, le conducteur avait pris tous les risques pour échapper à son interpellation, causant de nombreux dommages.

Ce dernier s’est retrouvé dans un premier temps sur la commune de Chasse sur Rhône au niveau du centre commercial avant d’emprunter l’autoroute A7 en direction du Nord puis le boulevard périphérique jusqu’à la sortie de Saint-Fons Arsenal.

Sa folle embardée s’était terminée sur la commune de Saint-Fons après avoir percuté une mère et sa fille à l’angle de l’avenue Jean Jaurès et de la rue Mathieu Dussurgey de Vénissieux. C'est là que le chauffard avait été interpellé et placé en garde à vue.

Les policiers de la Brigade Criminelle de la Sûreté Départementale du Rhône recherchent toute personne ayant assisté à une partie, ou à toute la scène. Les témoins peuvent contacter l'Hôtel de Police de Lyon au 04 87 62 91 43 ou au 04 87 62 90 66.