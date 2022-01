Le parquet fait appel après le procès de l’agression d’un policier à Lyon

Il y aura donc un nouveau procès.



Le parquet a fait appel ce jeudi dans le procès de la violente agression d’un policier en bas de chez lui le 14 juin 2020 dans le 7e arrondissement de Lyon.

Dix personnes avaient été jugées en novembre dernier pour violence aggravée en réunion, avec arme et sur agent dépositaire de l’autorité publique. Huit d’entre eux ont été relaxés faute de charges suffisantes et deux ont été condamnés à 5 ans de prison dont 30 mois assortis d’un sursis probatoire.

Le syndicat Alliance Police avait dénoncé ce jugement et indiqué espérer que le parquet fasse appel. C’est chose faite concernant l’absence de mandat de dépôt des condamnés et la relaxe de six des huit prévenus.