Lyon - Ephemera vous propose une nouvelle recette de kebab !

L’incontournable du snacking revisité façon gourmet



Ephemera frappe à nouveau ! Les diplômés de l'Institut Paul Bocuse qui ravissent les papilles des lyonnais ont décidé de commencer l'année en revisitant un mastodonte du snacking lyonnais : le kebab.

L'année dernière déjà, l'équipe de chefs avait proposé une revisite façon gourmet de ce sandwich inventé par un cuisinier turc qui, pour l'occasion, était garni de butternut et de canard confit. Cette année, seulement du 12 janvier au 13 février, vous pourrez déguster la nouvelle recette de kebab signée Ephemera, qui a d'ores et déjà été présentée sur les réseaux sociaux :

On kiffe toujours plus vous surprendre et assouvir vos moindres désirs, c’est pourquoi en ce début 2022 (et après un an d’absence, vous nous en parlez encore tous les jours) on vous annonce le retour de notre Kebab de luxe, celui qu’on surnomme « le meilleur kebab de Lyon », qui nous a fait nous lever a 4h du mat’ et finit à minuit tellement vous en re-demandiez …

On est sur un produit hyper éphémère en édition limitée, on vous lance cette pépite dès le 12 janvier et les dernières commandes se passeront le 13 février (et pas un jour de plus alors ne loupe pas ta chance ????)

On s’associe cette fois ci avec nos potes de chez @laboitenoireandcie qui nous fournissent un pain juste incroyable à base de farine intégrale et d’une pâte bien chouchoutée et reposée 72h ????

Et là t’es pas prêts pour sa compo incroyable … On a fait mariner du veau français lentement aux épices et citron confit, on pimpe ça avec des aubergines rôties, une bonne creamy sauce yaourt à la menthe, ricotta et feta pour le kiff, quelques oignons rouges et nos crispy cacahuètes ????

✨ Notre formule avec ses pommes de terre gaufrettes est à 14,50€ et si tu optes pour un pétage de ventre tu as la formule XXL pour 4€ de plus !

On a voulu te simplifier la vie alors viens chercher ton best menu au 3eme étage de la Part Dieu ou ne bouge pas de ton canap’ et on vient direct te livrer chez toi, il ne te reste plus qu’à checker que tu sois dans notre zone de livraison ????

Toutes les infos sont sur notre site internet www.ephemerarestaurant.com , bisous ????