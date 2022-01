Lyon : les professionnels de santé et de l’action sociale vont manifester ce mardi

Nouvelle journée de mobilisation nationale pour les secteurs santé et action sociale.



A l’appel des syndicats SUD et CGT, les personnels de santé et de l’action sociale sont en grève ce mardi à Lyon. Cette journée de mobilisation débutera dans la matinée par une assemblée générale à la Bourse du travail avant une manifestation à 14h au départ de la place Jean Macé. Le cortège prendra ensuite la direction de la préfecture du Rhône.

Les syndicats entendent une nouvelle fois dénoncer la dégradation des conditions de travail et le manque d’effectifs. Ils réclament par ailleurs l’embauche de plus de personnels, l’ouverture de lits ou encore une hausse des salaires.



Une précédente mobilisation pour les mêmes revendications avait réuni le 7 décembre dernier plus de 55 000 personnes dans toute la France.