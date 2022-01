Lyon est la deuxième ville la plus stressante de France !

Les Lyonnais sont-ils stressés ?



Ils ont en tout cas toutes les raisons de l’être selon Le Figaro qui a dévoilé ce mardi son classement des villes les moins stressantes de France. Et la capitale des Gaules n’occupe pas les premières places, synonymes de havre de paix que seraient donc Angers et Le Mans. Car au contraire, Lyon est classée 19e sur 20, laissant à Paris le titre de ville la plus stressante du pays.

Pour établir ce classement, le quotidien a fusionné deux moyennes sur 20, elles-mêmes issues des critères retenues comme le temps de trajet moyen entre le domicile et le lieu de travail, les heures perdues dans les embouteillages chaque année ou encore l’ensoleillement annuel et la densité de population. Des paramètres qui, poussés à l’extrême, rendent la vie quotidienne harassante. Mais également des recherches Google pour les mots-clés "stress", "fatigue" ou encore "psychologue".

Et Lyon ne récolte une note globale que de 6/20. Ce n’est guère mieux que Paris (5,31/20) et c’est un peu moins bien que Lille et ses 7,5/20.