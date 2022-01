Lyon - Un restaurant bistronomique avec vue imprenable s’installe sur la colline de Fourvière !

Un nouveau spot incontournable !



La colline de Fourvière s'habille d'un nouveau restaurant des plus gourmands ! Le chef étoilé Guy Laussausaie, élu meilleur ouvrier de France, prend de la hauteur avec Bulle, son nouveau restaurant niché au sommet de l'un des plus grands symboles du paysage lyonnais.

C'est au sein de la Fondation de Fourvière que le restaurant Bulle ouvrira ses portes en avril 2022 et dévoilera som ambiance chic et décontractée et sa cuisine de brasserie bistronomique. Dans un espace de 700m² avec une terrasse, le site culinaire proposera des plats travaillés aux saveurs locales et une vue panoramique sur la capitale des Gaules.

En ce qui concerne les tarifs, il faudra compter environ 50€/personne pour un déjeuner et 70€/personne pour les dîners et les week-ends. Entre ambiance mêlant Rome antique et modernité, le cadre promet de magnifiques moments de partage.