Les enseignants en grève ce jeudi à Lyon pour dénoncer la gestion de l'épidémie de Covid-19

Une manifestation aura lieu à 14h au départ de l’Inspection académique dans le 7e arrondissement.



C’est à l’initiative du SNES-FSU (Syndicat national des enseignements de second degré) : les enseignants des collèges et des lycées sont appelés à la grève et à manifester en face de l’Inspection Académique. Leurs dénonciations : "une crise sanitaire gérée par un protocole fantôme, et un mépris de la part du gouvernement".

Les enseignants veulent exprimer leur “ras-le-bol” pour instruire dans de meilleures conditions. Ils réclament "un plan d’urgence pour l’éducation, l’aménagement des programmes, le report des épreuves de spécialité de mars à juin, ainsi que du matériel de protection adapté pour le personnel et les élèves". Le recrutement de remplaçants est aussi une priorité pour suppléer les professeurs malades confinés.

Le mouvement national prévoit 75% des enseignants en grève et la fermeture d'une école sur deux ce jeudi.