Jean Castex attendu à Eurexpo pour assister aux Worldskills

Pour l’occasion, le Premier ministre sera accompagné du ministre de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer et de la ministre du Travail Elisabeth Borne.



Jean Castex avait reçu en novembre dernier à Matignon l’Equipe de France de la compétition des métiers. Selon son entourage, "il aura à cœur de saluer vendredi l’investissement de ces jeunes ainsi que l’engagement des enseignants, employeurs et maîtres d’apprentissage, des filières professionnelles et bénévoles qui les forment et les accompagnent au quotidien".

Les Worldskills, "championnat du monde des métiers", verra sa grande finale se passer à Shanghai mi-octobre cette année, puis à Lyon en 2024. Bâtiment, industrie, numérique, gastronomie, services à la personne…

Ce sont au total une soixantaine de métiers de ces diverses filières professionnelles qui sont représentés par des experts de chaque domaine. Et 600 compétiteurs âgés de moins de 23 ans, aux profils variés, s’affrontent jeudi et vendredi "pour démontrer leur savoir-faire dans de nombreuses disciplines professionnelles et rejoindre l’Équipe de France des métiers qui défendra l’excellence française dans les prochaines compétitions internationales".