Lyon et Grenoble se disputent une nouvelle fois la création du tacos

C’est le maire de Grenoble lui-même qui relance le débat !



Depuis des années déjà, une rivalité oppose Grenoble et Lyon sur un sujet très sensible : le tacos ! Si l'on pensait avoir prouvé que le tacos était bel et bien une création lyonnaise, née à Vaulx-en-Velin et Villeurbanne dès l'année 2000, le maire de Grenoble, Éric Piolle, a décidé de relancer les hostilités avec une vidéo publiée sur les réseaux sociaux dans laquelle il explique :

Quand quelqu'un vient à Grenoble, on montre les montagnes, la neige, c'est magnifique, c'est éblouissant. Mais évidemment, on vient montrer le tacos de Grenoble. (...) On vient partager au moment de la galette des rois, le tacos de Grenoble (...) Amis Lyonnaises et Lyonnais, le tacos je vous confirme, c'est bien grenoblois.

Les réponses ne se sont pas fait attendre bien longtemps après la publication de cette vidéo ! L'adjoint en charge des mobilités à la mairie de Lyon, Valentin Lungenstrass, a rapidement répondu au maire de Grenoble avec un single GIF sur lequel est inscrit "Tout est faux, là" !

Une autre réponse a attiré notre attention, celle d'un internaute qui a posté la photo d'un camion immatriculé 38 (Isère) qui fait de la livraison pour une entreprise appelée Le Tacos de Lyon ! Découvrez les meilleures réponses ci-dessous !

Même à Grenoble ça n’a pas l’air d’être si clair ????



Bon anniversaire @EricPiolle ???? pic.twitter.com/w13iBNcIqp — Gautier Chapuis (@ChapuisGautier) January 8, 2022

Dans quelle monde parallèle le tacos est grenoblois ??? Il est de la banlieue lyonnaise et le restera. — Mickaël Soares ???????? (@MikeSoares69) January 10, 2022

@EricPiolle je t’aime beaucoup, je t’ai supporté mais encore une fois non : le tacos lyonnais est lyonnais c’est dans le nom ???? — Tom Tallieu Stéphan???????????? (@TallieuTom) January 8, 2022