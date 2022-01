Un appel à témoins après l’accident mortel sur l’A42 près de Lyon

Les enquêteurs sont à la recherche de témoignages.



Les enquêteurs cherchent des témoignages.

Ce vendredi, à la mi-journée, un carambolage s’est produit sur l’autoroute A42, à hauteur de Miribel et en direction de Genève. Cinq voitures et deux camions étaient entrés en collision, l’axe avait été coupée à la circulation pour laisser les secours intervenir. Le bilan final reste lourd : un mort et trois blessés dont un grave.

Dans cette affaire, les policiers de la CRS Autoroutière cherchent des informations sur les circonstances de la collision. Le choc aurait été provoqué par de la fumée provenant d'une voiture garée sur le bas-côté et gênant la visibilité.

Tout témoin peut appeler le 04 72 47 20 60.