Trois restaurants lyonnais figurent dans le classement mondial de « La Liste » !

Nouvelle consécration pour la ville de Lyon !



Si la Gare Part-Dieu a été désignée pire gare TGV de France, c'est une bien meilleure nouvelle qui arrive en ce début d'année pour la ville de Lyon ! Comme chaque année, La Liste, la sélection gastronomique mondiale de référence pour les voyageurs internationaux, a dévoilé son classement des 1 000 meilleurs restaurants du monde parmi lequel figurent trois établissements lyonnais !

La cuisine française règne en maître sur ce classement mondial avec en première place l'établissement parisien de Guy Savoy et en troisième place La Vague d’Or - Le Cheval Blanc situé à Saint-Tropez. Un peu plus bas dans le classement figurent trois établissements étoilés de la région lyonnaise : on retrouve d'abord La Mère Brazier, puis Le Neuvième Art et enfin Takao Takano !

Dans la région, l'établissement Paul Bocuse - L'Auberge du Pont de Collonges situé à Collonges-au-Mont-d'Or fait lui aussi partie de la prestigieuse liste. L'intégralité du classement est à découvrir ici !