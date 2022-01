Un centre de vaccination éphémère à l'université Lyon 3

Il sera installé ce mercredi et ce jeudi.



Une opération de vaccination sera menée sur le campus de la Manufacture des Tabacs, en lien avec la Croix-Rouge Française et l'ARS. L'objectif est "de lancer une opération d'envergure pour faciliter l'accès à la vaccination à la communauté universitaire et plus largement aux établissements d'enseignement supérieur", a expliqué Eric Carpano, le président de l'université Lyon 3. Ce centre éphémère de vaccination accueillera, sur rendez-vous, près de 1100 personnes en deux jours.

En seulement 48 heures, tous les créneaux ouverts ont été réservés, essentiellement par des étudiants.