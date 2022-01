Les livres seront à l’honneur !



À partir de ce jeudi et jusqu’à dimanche auront lieu pour la quatrième année consécutive, "les Nuits de la lecture" à Lyon.

Pour cette occasion la Métropole de Lyon s’associe avec le Ministère de la Culture autour du thème de "l’amour qui épouse l’injonction" de Victor Hugo.

La Métropole a confié à la Compagnie de Théâtre "La Lili", une création du nom de "Mille Feuilles Improvisées" qui sera jouée dans 11 communes de la Métropole.

Des ateliers BD mettront également le Japon à l’honneur, en permettant au public adolescent de rencontrer des auteurs et de pratiquer l’art du manga.

D’autre atelier contes, BD, romans, expositions, ateliers, jeux vidéo, concours ou encore spectacles seront proposé et permettront au public "de s’évader et de découvrir sa bibliothèque de façon inédite".

Les mesures sanitaires tel que la distanciation physique et le port du masque à partir de 11 ans seront évidemment de rigueur.

Les informations concernant la programmation sont a retrouver sur le site des Nuits de la lecture.