Lyon - Évacuation suite à un incendie dans un restaurant du 2ème arrondissement

L’incendie s’est déclaré aux alentours de 13h ce jeudi 20 janvier



Plus de peur que de mal ! Ce jeudi 20 janvier, aux alentours de 13h, les clients et le personnel du restaurant Astra ont dû être rapidement évacués à cause d'un incendie dans l'établissement.

Situé dans le deuxième arrondissement, le restaurant a fait l'objet d'un périmètre de sécurité afin de permettre aux sapeurs-pompiers de maîtriser les flammes et de mettre un terme à l'incendie qui, d'après les informations relayées par nos confrères du Progrès, serait dû à la hotte de la cuisine du restaurant.

Fort heureusement, l'intervention s'est déroulée sans qu'aucune victime ne soit à déplorer.