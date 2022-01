Lyon - La SPA vous invite à une journée d’adoption !

Les abandons d’animaux ont explosé en 2021



L'année 2021 a battu un bien triste record comme l'a récemment annoncé la SPA dont les refuges sont complètement saturés : c'est un nombre record d'abandons d'animaux qui a été enregistré. À Lyon, la SPA de Brignais a décidé de donner un coup de pouce à ses pensionnaires en organisant une journée de l'adoption ce samedi 22 janvier pendant laquelle vous pourrez venir à la rencontre des animaux récupérés.

De 10h à 17h30, vous aurez l'occasion de changer la vie d'un animal en adoptant, ou achetant brioches et boissons chaudes dans un stand installé pour récolter des fonds afin d'offrir de meilleures conditions de vie aux animaux. Bien évidemment, il est nécessaire d'insister sur le caractère très sérieux d'une adoption, un acte qui doit être réfléchi et qui engendre de grandes responsabilités, financières et morales.

Si vous désirez avoir plus d'informations sur l'évènement, ou faire un don à la SPA, rendez-vous ici.