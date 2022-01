Insolite - 239 personnes vont nager dans le Rhône ce dimanche !

Une compétition déconseillée aux frileux !



Ce dimanche 23 janvier, ce sont de drôles de poissons que vous verrez nager dans le Rhône ! Dans le cadre de la 41ème édition de la Traversée de Lyon à la nage avec palmes, 239 courageux venus de toute la France se sont donné rendez-vous pour nager sur 8 km dans une eau à environ 6° !

Le top départ sera donné à 10h, sur les berges de la Cité Internationale, et lancera la compétition qui se terminera quand les participants auront rejoint les berges du lycée international de Gerland. Deux catégories se distinguent : les nageurs avec palmes qui seront 120, et les nageurs avec support qui seront quant à eux 119.

Cette course est organisée en hiver, là où la température de l'eau est la plus basse, tout simplement pour ajouter un challenge de plus aux participants qui s'entraînent toute l'année pour la course. Certains des participants confient même s'être entraînés dans des eaux à 2° en vue de la compétition !

Bien évidemment, la traversée est bien encadrée avec notamment 12 bateaux de sauveteurs qui surveillent l'évolution des participants et pourront intervenir rapidement si besoin.