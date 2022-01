Attaque ratée d'un fourgon dans la Loire : huit individus jugés devant les assises du Rhône

Le procès s’ouvre ce lundi quatre ans et demi après les faits.



Le 25 septembre 2017, un commando lourdement armé avait tenté de réaliser le braquage d’un fourgon blindé près de Lyon. Huit individus avaient alors bloqué un fourgon de la société Prosegur dans une rue de Saint-Chamond, dans la Loire, alors que les employés devaient livrer de l’argent dans une agence de la Caisse d’Epargne.

Un guet-apens qui avait été mal préparé, puisque les convoyeurs de fonds avaient réussi à prendre la fuite en percutant l’un des véhicules des suspects encagoulés. Pour tenter de repartir avec un butin, les malfaiteurs avaient tiré de nombreux coups de Kalachnikovs, une balle avait même terminé sa course dans la façade d’un immeuble, sans incidence dans la fuite des convoyeurs. Ils avaient finalement trouvé refuge dans le commissariat de la commune.

Les trois voitures avaient été incendiées pour laisser le moins de preuves possibles aux policiers. Mais dans la précipitation, des indices avaient été laissés sur place. De quoi permettre aux enquêteurs d’identifier le commando, rapidement placé sous surveillance par la brigade de recherche et d’intervention de Lyon.

Quatre mois plus tard, les huit braqueurs présumés avaient été arrêtés entre la Loire et l’agglomération lyonnaise, et plus précisément à Oullins où l’un d’eux avait été interpellé. De nombreuses armes de guerre avaient été trouvées par les policiers lors des perquisitions, laissant penser à une nouvelle attaque imminente.

Après quatre années en détention provisoire, les huit hommes âgés d’une quarantaine d’années seront jugés jusqu’à vendredi à la cour d’Assises du Rhône.