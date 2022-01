Casting à Lyon - Une nouvelle émission culinaire cherche un groupe de bons mangeurs !

Si vous aimez la nourriture et que vous partagez cette passion avec vos amis, familles ou voisins, ceci est pour vous !



Vous aimez partager des bons repas avec vos amis, votre famille, vos collègues ou vos voisins ? Voici qui devrait être fait pour vous ! Un nouveau casting a été lancé par la société de production Endemol France dans le but de trouver les participants à un nouveau programme culinaire qui sera diffusé sur une grande chaîne nationale.

Le profil recherché s'oriente vers des groupes d'amateurs de bonne nourriture qui ont pour habitude de se retrouver autour de bons repas et qui partagent une vraie passion pour la gastronomie. Pour l'heure, le concept exact du programme n'a pas été annoncé, ce qui ne vous empêche pas de candidater et d'en savoir plus en envoyant un mail à l'adresse l.bellissant@endemolshine-production.fr ou en contactant directement la société par téléphone au 01 53 56 43 48.