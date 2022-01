Covid-19 : la hausse des hospitalisations se poursuit à Lyon

Une semaine avant le possible allégement des restrictions sanitaires en France, le pic épidémique n'est toujours pas atteint à Lyon.



Selon les données publiées ce mardi par les Hospices Civils de Lyon, 469 personnes sont actuellement prises en charge dans les hôpitaux lyonnais pour cause de Covid, contre 400 la semaine précédente et 333 il y a trois semaines.

Malgré tout, le nombre de patients admis en réanimation poursuit sa décrue. Ils sont 71 à ce jour, contre 79 la semaine dernière et 86 la semaine précédente. Avec 168 lits armés, les services de réanimation restent occupés à hauteur de 98,8% dont 42,8% de patients "Covid +".

Il faudra maintenant scruter les chiffres de la semaine prochaine pour, peut-être, voir les effets de l'entrée en vigueur du pass vaccinal en France. Cela pourrait aussi avoir une incidence sur la décision du gouvernement d'alléger les restrictions mises en place depuis fin décembre. Pour rappel, à compter du 2 février, l’obligation du port du masque en extérieur sera levée en extérieur à Lyon et Villeurbanne. Levée également des jauges dans les stades et les salles de spectacles. A cette même date, le télétravail ne sera plus obligatoire 3 jours par semaine mais simplement recommandé. En attendant une possible réouverture des discothèques le 16 février.