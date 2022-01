Un mur installé à Lyon pour donner des vêtements chauds aux plus démunis

C’est la belle initiative de la semaine.



L’association Superposition et la friperie itinérante Ciguë Vintage ont installé dans la nuit de lundi à mardi un lieu insolite appelé Social Manteaux.

Situé à l’angle de la rue de la République et de la rue Childebert dans le 2e arrondissement, ce mur constitué de porte-manteaux a pour objectif d’encourager le don de vêtements chauds alors que le froid glaçant persiste sur Lyon depuis plusieurs semaines.

"Le concept est simple : prenez si vous êtes dans le besoin, déposez si vous souhaitez aider. Tout le monde n’a pas la chance de pouvoir s’offrir de quoi être au chaud, c’est pourquoi Superposition et Ciguë s’associent et vous proposent de participer à un projet solidaire", peut-on lire sur ce mur de dons qui a déjà récolté depuis le début de la semaine une cinquantaine de manteaux et d’accessoires à l'exemple d'écharpes, de bonnets ou de gants.

Cette initiative s’inspire des "murs de la gentillesse" très présents dans les pays nordiques, notamment la Suède.