Une manifestation pour la hausse des salaires à Lyon

Un nouveau jeudi de grève et de manifestations se prépare dans le Rhône.



Les salaires et l’emploi seront au centre de cette nouvelle mobilisation interprofessionnelle dans toute la France. Dans le Rhône, les organisations CGT, FO, FSU Solidaires, UNEF, CNT, CNT-SO appellent à deux manifestations. La première partira à 11h30 de l’ancienne gare des Brotteaux de Lyon et prendra la direction de la préfecture du Rhône tandis que le second rassemblement se déroulera à 17h sur la place du Promenoir à Villefranche-sur-Saône.

"Il est urgent et indispensable d’agir toutes et tous ensemble par la grève et les manifestations pour l’augmentation immédiate de tous les salaires du privé comme du public, des allocations pour les jeunes en formation et en recherche d’emploi, ainsi que d’améliorer les pensions des retraité.e.s", affirment les différentes organisations syndicales.