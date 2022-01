La ville de Lyon bientôt reliée à Belgrade par un vol direct !

La capitale Serbe ne sera plus qu’à 2h de Lyon !



L'aéroport Lyon Saint-Exupéry accueille une nouvelle destination ! Après Montréal, c'est à Belgrade, la capitale de la Serbie, que notre ville sera directement reliée via une ligne saisonnière assurée par la compagnie Air Serbia.

Les vols seront assurés dès le 3 juin et jusqu'au 28 octobre à raison de deux vols aller et deux vols retour chaque semaine, les mardis et vendredis. Il vous faudra seulement 2h pour arriver à l'aéroport Nikola-Tesla et profiter d'un week-end ou d'une semaine de détente et de découverte en Serbie.

Belgrade est la destination idéale pour les mordus d'histoire et d'architecture, mais aussi pour les fêtards ! Le prix moyen des billets n'a pas encore été communiqué.