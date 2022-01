Lyon recule au classement des villes où il fait bon vivre en 2022 !

Ce dimanche, le JDD dévoile en exclusivité le classement 2022 des villes et villages où il fait bon vivre en France.



Le 3e palmarès de l’association éponyme et qui repose sur 187 critères répartis en neuf catégories (qualité de vie, sécurité, santé, commerces et services, transports, éducation, sports et loisirs, solidarité, attractivité immobilière).

L’an dernier, Lyon était 56e du palmarès, très loin devant sa voisine de Haute-Savoie Annecy, numéro 1 de l’année 2021.

En 2022, la capitale des Gaules recule de sept places et pointe à la 63e position selon le JDD. De son côté, Annecy doit céder son trône à Angers. La troisième place du podium est confiée à Bayonne.

Dans le Rhône et la Métropole, Lyon a la meilleure place. Elle devance Villeurbanne, 109e (+3 places) et Bron, 138e (+6 places). Caluire-et-Cuire a perdu 10 places en un an et se classe 186e ville où il fait bon vivre en France.

La suite du classement métropolitain : Saint-Priest est 213e, Vénissieux 234e, Vaulx-en-Velin 248e, Oullins 277e, Tassin-la-Demi-Lune 306e, Rillieux-la-Pape 306e, Ecully 415e, Francheville 458e et Saint-Genis-Laval 464e.

Classement des villes de la Métropole de Lyon où il fait bon vivre en 2022 :

- Lyon 63e

- Villeurbanne 109e

- Bron 138e

- Caluire-et-Cuire 186e

- Saint-Priest 213e

- Vénissieux 234e

- Vaulx-en-Velin 248e

- Oullins 277e

- Tassin-la-Demi-Lune 306e

- Rillieux-la-Pape 312e

- Écully 415e

- Francheville 458e

- Saint-Genis-Laval 464e