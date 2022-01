Le procès de Nordahl Lelandais pour le meurtre de la petite Maëlys débute ce lundi

C'est un procès éprouvant qui s'ouvre ce lundi devant la cour d'assises de l'Isère.



Celui de l'affaire Maëlys, quatre ans et demi après la mort de la fillette. Nordahl Lelandais est jugé pour l'enlèvement et le meurtre de la petite fille, alors âgée de 8 ans. Les faits s'étaient déroulés le 27 août 2017 lors d'un mariage à Pont de Beauvoisin dans le Nord-Isère. Mais il avait fallu six mois pour que l'accusé passe aux aveux. Les zones d'ombres restant nombreuses, ce procès sera peut-être l'occasion pour la famille de Maëlys d'obtenir des réponses.

Si Nordhal Lelandais a bel et bien reconnu avoir enlevé puis tué la petite Maëlys, une question reste en suspens. A-t-il oui ou non abusé de la fillette. L'accusation d'agression sexuelle n'a pas été retenue à son encontre faute de preuve, mais la famille de Maëlys ne se fait guère d'illusion. D'autant que l'ancien maitre-chien est également jugé pour des agressions sexuelles commises sur deux petites cousines quelques semaines avant le meurtre.

De ce procès, la famille n'attend qu'une chose : que Nordahl Lelandais "assume ses actes" et "dise la vérité". Le verdict est attendu le 18 février. Nordahl Lelandais risque la prison à perpétuité. Il avait déjà été condamné à 20 ans de prison en mai dernier pour le meurtre d'Arthur Noyer.