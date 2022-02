Voici tout ce qui change en ce 1er février !

Février ne fera pas exception aux traditionnels changements du début de mois.



Il y a de bonnes nouvelles et de moins bonnes nouvelles en ce 1er février à Lyon et dans le Rhône.

C’est certainement la hausse la plus attendue ; celle du taux du livret A doublé en ce début du mois. Il passe de 0,5% à 1%. A noter que le taux du livret de développement durable et solidaire (LDDS) passe également à 1% et celui du livret d’épargne populaire (LEP) est désormais de 2,2%.

L’autre coup de pouce du mois bénéficie à 12 millions de retraités qui vont percevoir à compter de ce mardi la prime inflation de 100 euros annoncée par le gouvernement.

Concernant les hausses de tarif, les autoroutes sont concernées en ce 1er février avec une augmentation de 2% en moyenne. Mauvaise nouvelle donc pour les automobilistes après une hausse de 0,44% en 2021.

Le coût de l’électricité augmente également de 4% ; le gouvernement s’était engagé à geler cette hausse à près de 40 euros en moyenne par an.

Le prix du tabac connaît également une légère augmentation ; de 10 à 20 centimes selon les marques.

A noter aussi la distribution de "bébés box" aux jeunes parents ; un dispositif de prévention pour les jeunes parents contenant notamment un album d’éveil culturel et artistique, du savon naturel adapté aux peaux de bébé ou encore du lait hydratant pour les mamans.

Ce mois de février marquera par ailleurs la mise en place de restrictions sanitaires allégées. Dès mercredi, le port du masque en extérieur ne sera plus obligatoire et les jauges disparaîtront dans les établissements recevant du public assis.