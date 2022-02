Plusieurs syndicats appellent à la grève le mercredi 9 février pour dénoncer le projet d'allotissement qui pourrait mener à la scission de la gestion des métro, bus et tramway.



"Notre entreprise est en danger ! Nous ne parlons pas de Keolis Lyon, mais bien des TCL tel que nous connaissons. La majorité d’Europe Ecologie Les Verts (EELV) a décidé que le service public devait non pas servir les usagers et l’intérêt général mais les appétits des multinationales du transport (Keolis, Transdev, RATP Dev, …)", dénonce l'intersyndicale dans un communiqué.



"Notre réseau n’a cessé de progresser depuis sa création en 1837 et fait preuve d’excellence par le professionnalisme et le savoir des salariés reconnus par de multiples récompenses nationales et européennes. Cette réussite est en grande partie dû à l’existence d’une seule entreprise sur un réseau unique. Aujourd’hui, et en quelques mois, la majorité d’EELV veut éclater ce patrimoine lyonnais pour de simples considérations mercantiles", poursuivent les syndicats.

Concrètement, la délégation de service public qui lie le Sytral à Keolis expire fin 2022. Le marché lyonnais pourrait donc être découpé en lot pour permettre à plus d'entreprises de candidater.

Selon la CGT, un premier scénario prévoit un lot réunissant les métros, funiculaires, tramway et Rhônexpress ainsi que le PC Sécurité, le système informatique et la gestion de l'infrastructure lourde, un deuxième lot pour les bus, un troisième pour les agences commerciales, les relations usagers, et les services marketing et communication, un autre pour les parc-relais et un dernier pour les Optibus. Un autre scénario envisagerait plutôt de scinder la gestion des métros et funiculaires de celle des bus, tram et Rhônexpress.

La CGT, FO et la CFDT craignent que cet allotissement "entraine la disparition de l'entreprise actuelle, ainsi que l'ensemble des accords, règles et usages actuels" : "Juridiquement, ni le Sytral ni Keolis ne peuvent nous garantir le maintien de nos contrats de travail", est-il noté dans un communiqué.

Le mouvement pourrait être très suivi dans les transports en commun lyonnais mercredi prochain.