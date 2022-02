OL-OM : l'Olympico se joue enfin ce mardi soir !

Plus de deux mois après les incidents qui avaient conduit à l'arrêt de l'Olympico, l'OL retrouve l'Olympique de Marseille ce mardi soir à 21h dans un Groupama Stadium à huis-clos.



Et depuis ce 21 novembre dernier, de l'eau a coulé sous les ponts. Marseille n'a perdu qu'un match, début décembre, et l'OL a continué son sur-place au classement général : "Marseille est plus régulier désormais et ils ont gagné leurs derniers matchs à l'extérieur", a noté Peter Bosz en conférence de presse d'avant-match.

Privés de nombreux cadres, dont Lucas Paqueta retenu en sélection et Moussa Dembélé positif au Covid, l'entraineur néerlandais n'aura pas d'autre choix que de "donner l'opportunité à d'autres joueurs de se montrer" : "Mon groupe sait exactement que je demande dans le style de jeu. Il faudra tout donner comme toujours pendant 90 minutes ou plus. Marseille est une équipe qui joue, qui est disciplinée. Ils ont un bloc compact et quand ils ont le ballon, il y a beaucoup de mouvements", a analysé le technicien lyonnais.

Coup d'envoi à 21h de cet Olympico.