L’émission de télé-réalité cherche des participant(e)s lyonnais(e)



À l'approche de la Saint-Valentin, l'amour s'invite de partout autour de nous, et notamment à la télévision ! La chaîne W9 diffuse actuellement la neuvième saison de l'émission de télé-réalité Les Princes et les Princesses de l'Amour et prépare d'ores et déjà la dixième saison en lançant officiellement le casting.

C'est dans plusieurs grandes villes de France, dont Lyon, que la production mène sa chasse aux candidats avec un profil défini :

Les Princes et les Princesses de l’amour sont de retour !

Nous sommes à la recherche d’hommes et de femmes célibataires prêts à tout pour conquérir le cœur de nos Princes et Princesses .

Vous êtes célibataire, avec une personnalité de folie?

Vous avez entre 20 et 35 ans ? Et vous rêvez de vivre une aventure hors-normes ?

C’est par ici qu’on postule !

Pour postuler, il vous suffira de répondre à quelques questions sur votre personnalité, votre parcours scolaire et professionnel et vos attentes en amour ! Si vous pensez être fait(e) pour cette émission, vous pouvez soumettre votre candidature directement ici !