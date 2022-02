La bonne opération de l'OL contre l'OM (2-1)

Plus de deux mois plus tard, Lyon et Marseille se retrouvaient ce mardi soir au Groupama Stadium.



Un match qui avait pris toute la lumière après son arrêt suite à un jet de bouteille venu des tribunes.

Alors que l'OM ouvrait le score à la 10e minute, l'OL finissait par rattraper son retard grâce à Xherdan Shaquiri (75e minute) puis a dominé la rencontre suite à un but de Moussa Dembélé dans les toutes dernières minutes de jeu.

Les Lyonnais signent une belle opération et remontent à la 7e place au classement général à désormais six points du podium.