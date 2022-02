Soyez payé(e) pour manger du chocolat à Lyon !

Votre seule mission sera de déguster des produits à base de chocolat



Voilà une annonce qui risque d'en intéresser plus d'un(e) ! À Lyon, une société recherche des testeurs qui auront pour mission de déguster plusieurs produits, à base de chocolat, et devront ensuite répondre à un questionnaire portant sur l'expérience gustative et visuelle des mets en question.

La dégustation et le questionnaire ne vous prendront que 30 minutes de votre temps, et vous serez même rémunéré en recevant un e-chèque cadeau d'une valeur de 20€, que demander de plus ? Si vous voulez tenter votre chance et être sélectionné en tant que testeur / testeuse, il vous faudra enregistrer votre candidature directement ici.

Pour ceux qui seront choisis, la dégustation se passera dans le deuxième arrondissement de Lyon le vendredi 11 février.