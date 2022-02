Le LOU Rugby s’accroche et s’impose 26-22 face au Stade Français

"La meute avec Mignoni, gagnez un titre pour lui", les supporters lyonnais annoncent la couleur : se maintenir dans le haut du classement du TOP 14.



Le Stade Français entame le score à la 4’ grâce à une pénalité marquée par Joris Segonds (0-3). Nouvelle pénalité à la 6’ doublée par Segonds (0-6). À la 11’ c’est un triplé pour le demi d’ouverture Parisien qui marque une nouvelle fois (0-9).

Faux espoir à la 15’ avec un essai refusé pour le LOU après arbitrage vidéo, le ballon n’a pas été aplati dans l’en-but par le 2ème ligne Mayanavanua.

Segonds profite d’une nouvelle pénalité et avance le score à la 23’. Les Parisiens creusent officiellement l’écart et le LOU ne trouve pas de solution pour s’imposer (0-12).

Les lyonnais marquent leurs premiers points et ouvrent le compteur à la 26’ grâce à une pénalité marquée par le demi d’ouverture Lima Sopoaga (3-12).

Magnifique essai à la 28’ inscrit par le survolté Josua Tuisova qui ne laisse aucune chance d’être rattrapé dans sa course. Sopoaga rate sa transformation qui passe trop à droite. Les Rhodaniens recollent ainsi au score et retrouvent confiance sur la pelouse du Matmut Stadium de Gerland (8-12).

Sopoaga réduit l’écart à la 37’ grâce à la précision de sa pénalité (11-12). Le LOU manque d’attention et offre un essai au Stade Français à la 39’. Coville aplati facilement et Segonds transforme juste avant la première mi-temps (11-19).

Changement de la charnière Lyonnaise en deuxième mi-temps avec l’entrée de Jonathan Pelissié et Léo Berdeu. Une nouvelle stratégie qui se veut payante car le demi d’ouverture, fidèle à son jeu, marque une pénalité à la 50’ (14-19). La machine Berdeu est en route avec une pénalité qui passe entre les poteaux à la 55’ (17-19).

Les Parisiens profitent d’un plaquage haut du LOU pour inscrire une pénalité et s’octroyer quelques points de sécurité à la 57’ (17-22). Le jeu très agressif n’épargne personne en fin de match avec les trois sorties consécutives pour blessures des Parisiens Joris Segonds et Léo Barré ainsi que du Lyonnais Xavier Mignot.

Pénalité marquée pour Berdeu qui réalise un sans-faute à la 64’ et permet au LOU de revenir au score (20-22). Carton Jaune, en-avant volontaire en défense, contre le Parisien Telusa Veainu qui laisse entrevoir une opportunité à 10 minutes de la fin du match pour les hommes de Mignoni.

Le stade s’enflamme à la 70’ grâce à Berdeu qui réussit la pénalité et permet à son équipe de passer pour la première fois devant le Stade Français (23-22). Nouveau carton jaune à 2 minutes de la fin pour le capitaine parisien, Berdeu marque la pénalité et confirme la victoire 26-22 face au Stade Français.

Les Rhodaniens prennent 4 points au classement et joueront contre Biarritz le 26 février prochain au Matmut Stadium de Gerland à 17h15. Le LOU a également officialisé le fait que Xavier Garbajosa prenne le relais de Pierre Mignoni en fin de saison

A.B.