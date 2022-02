Grève sur le réseau TCL : la galère ce mercredi !

Les prévisions trafic ont été dévoilées pour la journée de grève qui doit toucher les TCL ce mercredi.



Les syndicats avaient promis une journée noire ce mercredi pour dénoncer le projet d'allotissement aux TCL.

Et le mouvement sera semble-t-il bien suivi pour les transports en commun ne circuleront que de 6h30 à 19h30.

Concernant les métros, la ligne A circulera avec une fréquence de 4 minutes et la ligne B avec une fréquence de 5 minutes. Les métros C et D seront à l'arrêt. Et les deux funiculaires circuleront normalement.

Les trams T1, T5 et T7 ne sortiront pas des dépôts. Le T2 circulera avec une fréquence de 6 à 7 minutes, le T3 avec une fréquence de 9 minutes. Comptez un tram T4 toutes les 8 à 10 minutes et un T6 toute les 10 à 12 minutes.

Enfin, de nombreuses lignes de bus seront impactées.

"Les lignes suivantes circuleront normalement de 6h30 à 19h30 : 11, 12, 23, 61, 72, 84, 86, 96, 97, S2, S5, S7, S8, S10, S14, GE2, GE6, GE4, R2, R3. Les lignes suivantes circuleront avec une fréquence allégée : C2, C3, C6, C8, C9, C12, C13, C14, C15, C18, C19, C20, C21, C24, 9, 19, 33, 37, 45, 70 et 88. Les lignes 28, 29, 32, 47, 48, Zi5, T36, 111, 112, 115, 118, 132, 142, 171, 1 E, 2EX et les lignes scolaires Junior Direct circuleront normalement. Toutes les autres lignes de bus ne circuleront pas", précisent les TCL.