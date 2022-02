Conférence interministérielle à Lyon : des perturbations à prévoir dans les quartier de l'Hôtel de Ville et de la Cité Internationale

De nombreux ministres européens sont attendus à Lyon en cette fin de semaine.



Le quai Achille Lignon sera fermé à la circulation et un périmètre de sécurité sera mis en place autour de la mairie centrale dans le 1e arrondissement de Lyon.

Le réseau TCL sera donc perturbé.

De jeudi 10 début de service à vendredi 11 février à 12h :

Ligne C1|Part-Dieu Jules Favre – Cuire

La ligne circulera sur l’itinéraire de la C2 (soit Part-Dieu Jules Favre-Rillieux Semailles)

Ligne C4|Jean Macé – Cité Internationale

Terminus exceptionnel à Edgar Quinet. Les arrêts de Foch Roosevelt à Cité Internationale ne seront pas desservis.

Ligne C5|Cordelier- Rillieux Semailles / Vancia

Dans les deux sens de circulation, les arrêts de Parc Tête d’Or Churchill à Saint-Clair Square Brosset ne seront pas desservis.

De jeudi 10 février à partir de 19h30 jusqu’à fin de service :

Métro A : L’arrêt Hôtel de Ville ne sera pas desservi et la station sera fermée.

Métro C : La ligne circulera uniquement entre Croix-Paquet et Cuire. L’arrêt Hôtel de Ville ne sera pas desservi.

De jeudi 10 février à partir de 16h, jusqu’à fin de service :

Ligne C3|Gare Saint-Paul – Vaulx La Grappinière

Terminus exceptionnel à Cordeliers. Les arrêts de Gare Saint-Paul à Hôtel de Ville Louis Pradel ne seront pas desservis dans les deux sens de circulation.

Ligne C13|Grange Blanche – Montessuy Gutenberg

La ligne C13 circulera en 2 parties : de Grange Blanche à Cordeliers, et de Terreaux Robie Robatel à Montessuy Gutenberg. L’arrêt Hôtel de Ville Louis Pradel ne sera pas desservi dans les deux sens de circulation.

Ligne C14|Jean Macé – Les Sources

Terminus exceptionnel à Saint-Vincent. Les arrêts de Terreaux La Feuillée à Jean Macé ne seront pas desservis.

Ligne C18|Hôtel de Ville Louis Pradel – Croix-Rousse Nord

En direction de Croix-Rousse Nord, l’arrêt Hôtel de Ville Louis Pradel n’est pas desservi. La montée des voyageurs s’effectuera à l’arrêt Terreaux Tobie Robatel.

En direction d’Hôtel de Ville Louis Pradel, terminus exceptionnel à l’arrêt Mairie du 1er. Les arrêts de Terreaux Tobie Robatel à Hôtel de Ville Louis Pradel ne seront pas desservis.

Ligne 19|Hôtel de Ville Louis Pradel – Ecully Le Pérollier

En direction d’Ecully Le Perollier, les arrêts de Terreaux La Feuillée à Hôtel de Ville Louis Pradel ne seront pas desservis. La montée des voyageurs s’effectuera à l’arrêt Saint-Paul.

En direction d’Hôtel de Ville Louis Pradel, terminus exceptionnel à Saint Vincent. Les arrêts de Terreaux La Feuillée à Hôtel de Ville ne seront pas desservis.

Ligne S1|Confluence Rambaud- Gare Saint-Paul

En direction de Saint-Paul, les arrêts de Simon Maupin à Terreaux La Feuillée ne seront pas desservis.

Ligne S6|Hôtel de Ville Louis Pradel – Croix-Rousse

Ligne S12|Hôtel de Ville Louis Pradel – Croix-Rousse

Terminus exceptionnel à Terreaux Tobie Robatel. L’arrêt Hôtel de Ville ne sera pas desservi.