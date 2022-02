Pékin Express : un couple de Lyonnais parmi les candidats de la nouvelle saison !

C'est parti pour la 15e saison de Pékin Express !



Intitulée "sur les terres de l'aigle royal", cette nouvelle aventure sera diffusée dès ce jeudi soir sur M6. Huit binômes seront en concurrence, dont un couple originaire de Saint-Didier-sur-Chalaronne dans l'Ain. Fanny et Jérémy devront traverser l'Asie Centrale sans se faire éliminer, pour espérer se qualifier pour la grande finale prévue à Dubaï. Un vrai dépaysement pour ces parents de deux petites filles : "Quand on a vu sur notre ticket Bichkek, on n'avait aucune idée du pays dans lequel on se trouvait. Et quand Stéphane Rotenberg (l'animateur de Pékin Express, ndlr) nous annonce qu'on est au Kirghizistan, il n'y en avait pas un de nous capable de situer le pays sur une carte du monde", s'amuse Jérémy.

Mais les huit binômes sont très vite entrés dans l'ambiance : "Ça créé des souvenirs et des émotions inoubliables. Pékin Express, c'est inoubliable dans son ensemble. C'est très dur mentalement et physiquement", explique cet exploitant de cinéma. "Et émotionnellement aussi !", ajoute Fanny, sa compagne photographe.

Le couple, qui n'avait pas beaucoup voyagé avant l'aventure, a maintenant "des souvenirs ancrés pour toute une vie".

Alors, ce "couple rêveur" verra-t-il la finale Dubaï ? Réponse à partir de ce jeudi, 21h10, sur M6.