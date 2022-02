Lyon prend la sixième place du Baromètre des villes cyclables

L’édition 2021 du Baromètre des villes Cyclables a été dévoilée ce jeudi par la Fédération française des Usagers de la Bicyclette.



Sur la base d’une enquête en ligne menée auprès de milliers de cyclistes et de 471 associations locales dans le pays, Lyon se classe 6e, avec la note de C.

C’est une évolution notable, car en 2019, Lyon n’obtenait que la note globale de D, avec comme points noirs la sécurité et les efforts des collectivités pour améliorer la situation. Ces derniers, notés E, sont aujourd’hui passés respectivement à D et à C.

Concernant les efforts de la mairie et de la Métropole de Lyon, les usagers leur reprochent en 2021 de ne pas suffisamment agir contre le stationnement des véhicules motorisés sur les itinéraires cyclables. Quant à la sécurité, il est considéré que circuler à vélo dans Lyon est "très dangereux" pour un enfant ou une personne âgée. Et que traverser un carrefour relève du parcours du combattant.

Concernant la cohabitation des différents modes de transports, le baromètre retranscrit bien l’incompréhension qui règne entre cyclistes et automobilistes. Les adeptes lyonnais du vélo estiment que le trafic motorisé (volume et vitesse) est "insupportable" en ville et que les personnes conduisant des véhicules motorisés ne les respectent "pas du tout".

C’est Grenoble qui arrive en tête du classement.