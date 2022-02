Lyon en tête des métropoles les plus attractives de France

La capitale des Gaules fait son grand retour en tête de ce classement.



Lyon se distingue dans la quatrième édition de l’enquête sur l’attractivité des villes en 2021 réalisée par HelloWork en partenariat avec le cabinet de recrutement Hays en s’adjugeant la première place devant Rennes et Nantes.

Ce sont plus de 2300 actifs venant des différentes métropoles françaises qui ont été interrogés sur différents critères concernant leur lieu de résidence. Lyon gagne ainsi deux rangs par rapport au tableau de 2020 et se distingue dans de nombreuses catégories avec une première place en ce qui concerne la beauté de la ville et la qualité des infrastructures.

La capitale des Gaules est sur le podium pour le dynamisme économique, le marché du travail ou encore les recommandations pour les opportunités de carrière mais également dans le Top 10 pour les envies de mobilité et les loisirs.