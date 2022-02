Covid-19 : quelles restrictions sanitaires levées ce mercredi à Lyon

Ce mercredi marque une nouvelle étape dans la levée des restrictions sanitaires face au Covid-19.



Après la levée du port du masque obligatoire à l’extérieur ou encore la fin des jauges dans les salles de spectacle et les stades, plusieurs restrictions sanitaires vont prendre fin en ce milieu de semaine à Lyon et dans le reste de la France.

La première concerne les boîtes de nuit. Fermées depuis le 10 décembre dernier, elles peuvent de nouveau accueillir du public à condition de présenter un pass sanitaire valide. Un véritable soulagement pour le secteur durement touché depuis le début de la crise sanitaire il y a près de deux ans.

Il sera de nouveau possible d’assister à un concert debout à compter de ce mercredi. C’est également le retour du petit café du matin debout au comptoir de son bar de quartier ; une chose qu’il était possible de faire seulement assis depuis plusieurs semaines. La consommation de boissons et de nourriture est de nouveau autorisée dans les stades, les transports ou encore les cinémas où le pop-corn sera de nouveau à la fête.