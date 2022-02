Lyon - Enjoy Phoenix installe une boutique éphémère à Bellecour !

L’influence lyonnaise Marie Lopez annonce un pop-up store pour sa marque HonestMind



Devenue une véritable star grâce à sa chaîne Youtube créée il y a maintenant près de 11 ans, Marie Lopez, plus connue sous le pseudonyme Enjoy Phoenix, a lancé sa propre marque et s'apprête à installer une boutique éphémère à Bellecour.

Baptisée HonestMind, la marque propose des vêtements et accessoires écoresponsables, éthiques et durables comme le précise l'influenceuse sur son eshop :

Main dans la main avec les acteurs de la mode de demain, nous vous faisons découvrir une nouvelle manière de s'habiller plus éthique et durable.

C'est au coeur du Village des Créateurs que la belle brune installera sa boutique du 4 au 18 mars où elle sera présente en personne les deux premiers jours de l'ouverture pour rencontrer les fans, les 4 et 5 mars à venir. Dans la boutique, vous pourrez découvrir vêtements pour hommes et femmes, chaussures et accessoires faisant partie de la collection printemps / été 2022 de la marque.

En plus des produits proposés, des animations seront également organisées sur place pour sensibiliser à la mode éthique :

Des animations seront mises en place afin de comprendre les enjeux environnementaux et sociaux auxquels fait face le secteur de la mode et plus particulièrement, celui de la Slow Fashion.

Rendez-vous au 3 place Bellecour dès le 4 mars !