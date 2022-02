Covid-19 : le centre de vaccination du Groupama Stadium va fermer ses portes

Après près d'un an d'activités, le centre de vaccination du Groupama Stadium va fermer ses portes.



Les équipes du SDMIS qui géraient les opérations du centre, spodariquement ouvert puis de retour cet hiver lors de la cinquième vague, se retireront des travées du stade de l'OL à Décines-Charpieu le 23 février prochain.

Depuis le mois d'avril 2021, plus de 350 000 doses de vaccin contre le Covid-19 ont été distribuées dans l'enceinte où évoluent habituellement les coéquipiers de Lucas Paqueta et Anthony Lopes.

Dans un communiqué publié ce jeudi après-midi, l’Olympique Lyonnais "remercie tous les personnels, les bénévoles, équipes OL et les intervenants qui se sont mobilisés pour lutter contre la crise sanitaire et faire fonctionner ce centre de vaccination unique pendant près d’un an. Pompiers du SDMIS, médecins ou infirmiers libéraux, étudiants de l’école d’infirmier(e) Rockfeller, staff de l’hôpital de Villefranche, militaires de l’école de santé ou du régiment de la Valbonne, différents corps de métiers ont œuvré à la réussite de ces nombreuses opérations de vaccination, en collaboration avec les prestataires d’accueil et les équipes de l’Olympique Lyonnais et du Groupama Stadium".

Les derniers rendez-vous pour vous faire vacciner, avant la fermeture la semaine prochaine, sont à réserver via doctolib.