L’Opéra de Lyon vous propose de découvrir les coulisses gratuitement !

La journée portes-ouvertes se tiendra le 7 mai prochain



Si la beauté et le mystère entourant l'Opéra de Lyon vous fascinent, vous aurez l'occasion de satisfaire votre curiosité le 7 mai prochain à l'occasion de l'opération Tous à l'Opéra ! Du 6 au 8 mai se tiendra la 15ème édition de l'évènement qui permet de rendre accessible l'opéra à tous sans aucune condition d'éligibilité. Au total, ce sont 29 opéras français qui participent à l'opération et ouvrent leurs portes aux curieux et aux grands passionnés.

À Lyon, vous pourrez visiter le sublime cadre de l'Opéra lors d'une journée portes-ouvertes entièrement gratuite et ouverte à tous : vous pourrez découvrir l'envers du décor et explorer les coulisses, découvrir les activités se déroulant au sein de l'édifice et partager avec les personnes qui travaillent à l'Opéra.

Toutes les informations sont à consulter ici.