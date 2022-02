Lyon : le quai Claude Bernard en travaux à partir de ce mardi

Les premiers travaux ont débuté à l’automne dernier.



Le quai Claude Bernard, situé entre la piscine du Rhône et l’Université Jean Moulin Lyon 3 sera en travaux ce mardi et jusqu’en juin prochain afin de construire le premier tronçon de "la ligne des futures Voies Lyonnaises".

De son ancien nom, Réseau Express Vélo (REV), "Les Voies Lyonnaises" constituaient l’une des grandes promesses de la campagne écologiste à la Métropole de Lyon.

Il s’agit de la mise en place de 13 lignes de pistes cyclables renforcées sur un total de 355 kilomètres. L’objectif étant de permettre aux cyclistes de rouler sans avoir à s’arrêter ou presque et en toute sécurité.

Les travaux de la ligne 1, qui reliera d’ici 2026 Vaulx-en-Velin et Saint-Fons sur 20,5 kilomètres de pistes cyclables, démarrent ce mardi juste devant l’Université Jean Moulin Lyon 3 des quais du Rhône.

L’itinéraire au départ du Mas du Taureau pour desservir le campus de la Doua, Gerland et la Vallée de la Chimie passera donc par les quais du Rhône.

Le chantier réduira à une voie la circulation entre la piscine du Rhône et le pont de L’université jusqu’au 4 mai.

A partir de mardi et jusqu’au 8 mars, la circulation sera également restreinte à une voie au niveau de la rue Jaboulay.

Puis celle entre la rue Jaboulay et le Pont Galliéni sera réduite à deux voies de circulation jusqu’au 30 mars.

Et la circulation entre la rue du Professeur-Grignard et le Pont Galliéni sera quant à elle réduite jusqu’au 12 mai. Du 5 mai au 24 juin, la section entre le pont de l’Université et la rue Jaboulay sera restreinte à une seule voie.