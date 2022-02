Lyon : près de 4000 bouteilles de bière collectées dans le quartier des Etats-Unis

Les bénévoles de Nettoyons Lyon ont passé au peigne fin les bosquets du 8e arrondissement de Lyon ce dimanche, récoltant plus de 600 kg de verre.



Après un an d’existence, l’association Nettoyons Lyon a déjà récupéré 66 tonnes de déchets dans l’agglomération lyonnaise avec 7000 participants jusque-là. Composée uniquement de bénévoles, l’association s’est d’abord intéressée aux nettoyages fluviaux par la pêche à l’aimant, mais voyant l’explosion de cette pratique chez les particuliers et après avoir repêché 750 trottinettes électriques, Nettoyons Lyon s’est lancé dans les “Cleanwalks”. Ce sont des événements où les personnes se rassemblent pour ramasser des déchets dans un lieu public.

Lors d’une cleanwalk dimanche dernier, une trentaine de bénévoles de Nettoyons Lyon ont récupéré plus de 3750 bouteilles en verre, au quartier des Etats-Unis dans le 8e arrondissement. “On ne s’y attendait pas du tout !” explique le coordinateur des événements de l’association, Jérémy Babin. La surprise est inhérente aux cleanwalks. “Même en nettoyant le quartier de Saint-Paul dans le Vieux Lyon, un endroit supposé être touristique, on a ramassé plus de 350 kg de déchets.”