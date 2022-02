Lyon : ils plongent dans la Saône pour sauver une femme désespérée

C’est un acte particulièrement courageux qu’ont réalisé deux Lyonnais ce mardi.



Dans l’après-midi, vers 15h30, une femme âgée de 49 ans a tenté de mettre fin à ses jours en s’immergeant dans la Saône, à hauteur du quai de Bondy dans le 5e arrondissement de la capitale des Gaules.

Des témoins, positionnés sur la passerelle Saint-Vincent d’après le Progrès, ont immédiatement contacté les sapeurs-pompiers pour qu’ils interviennent au plus vite. Au même moment, deux jeunes âgés de 24 et 28 ans n’ont pas hésité à se jeter dans l’eau glacée pour porter secours à la victime. Ils ont réussi à récupérer la quadragénaire et la ramener sur la berge.

Cette dernière a été prise en charge en état d’hypothermie par les secours et transportée à l’hôpital. Elle aurait déclaré avoir voulu se suicider en raison d’une maladie. Les deux sauveteurs ont également été conduits aux urgences pour des examens médicaux.