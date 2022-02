Une activité inédite en France débarque à deux pas du Parc de la Tête d’Or !

Une nouvelle idée pour vos sorties entre amis ou en famille !



Ouvert depuis le 9 juin 2021, le complexe de loisirs Play in Park, situé à deux pas du parc de la Tête d'Or, vous propose une multitude d'activités concentrées sur les quelque 2 700m² de l'établissement. Idéal pour des moments de détente et de divertissement, la structure propose un lasergame futuriste à l'ambiance post-apocalyptique, un bowling ou encore un espace de réalité virtuelle, et une activité inédite qui risque de vous plaire !

Inspirée par l'émission culte Fort Boyard dans laquelle les candidats sont soumis à des épreuves plus délicates et complexes les unes que les autres, le Cube Challenges vous propose de repousser vos limites. Le principe ? Il vous faudra résoudre des énigmes en équipes et traverser les 25 cellules qui vous séparent de l'entrée en enchaînant les épreuves physiques et mentales qui vous permettent de gagner des points, le tout en respectant le chronomètre.

Intense, l'activité se fait en équipes de 3/4 personnes et vous promet un moment unique ! Toutes les informations ainsi que les réservations sont à retrouver ici.